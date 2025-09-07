Българите зарязаха Гърция за "дългия уикенд"

Пиксабей

6 септември освен Ден на Съединението е и начало на така наречения „дълъг уикенд“ от три дни, през които много българи решиха да напуснат столицата и големите гладове за кратка почивка преди началото на активния работен сезон.

Около 320 хиляди се очаква да бъдат пътуванията за трите дни от 6 до 8 септември. По-голямата част от тях са избрали да отдъхнат в страната ни, съобщава БГНЕС.

Предпочитани са пътуванията до морето, особено до Южното Черноморие, където има много туристи. Не липсват и пътуванията до Пловдив и Търново, които предлагат добра възможност за опознаване на миналото ни.

И докато българите правят всичко възможно, за да напуснат столицата и големите градове, на тяхното място идват много чужденци, които благодарение на сравнително евтините полети избират да посетят София.

