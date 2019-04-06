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България, 21 век! Жени от Ямбол ще пътуват до други области, за да родят

06.04.2019 / 20:21 2

Снимка Булфото

Родилките и бебетата от Ямбол ще се транспортират до болница в съседните области - Сливен, Стара Загора или Бургас, защото единственото родилно отделение в Ямбол затвори врати  тази седмица, предаде Бургасинфо.

Многопрофилната болница остана без неонатолог и така на някои родилки ще им се налага да пътуват по близо 90 км до най-близкото лечебно заведение.  

Лечебното заведение ще продължава да поема спешните случаи. Така ще бъде поне до август, освен ако междувременно не се намери неонатолог.  

Болничното ръководство продължава да търси решение на проблема. От декември 2015 г. областната болница в Ямбол има и акредитация за база за специализанти. 13 млади медици работят в различните отделения, но лекари пак не достигат. С казуса е запознато и Здравното министерство.  

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 41 минути)
Рейтинг: 20699 | Одобрение: 5154
БОЖЕ И АЗ СЪМ СЕДНАЛ СЪС СЕЛСКИЯ ИДИОТ -МУНЧО ДА СПОРЯ И ДА  МУ НАБИВАМ В ГЛАВАТА ИСТИНИ..МАЙ МУ СЛЕЗНАХ НА НИВОТО НА ИДИОТА..ДЕБИЛ..АЙДЕ МЪНА..  ИзплезванеУсмивкаУхилен
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n eXu s (преди 49 минути)
Рейтинг: 20146 | Одобрение: -13984
Да се бяха организирали, всеки да даде по 50 лв и ето ти пари за заплата на неонатолог. Ама не е ли по-лесно да дадеш тия 50-таци за алкохл, курви и парцали от мола? Е, сега ще станете Пантелей Пътникът!
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Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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