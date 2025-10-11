България 1:1 Турция, два бързи гола

снимка: pixabay.com

България и Турция играят при 1:1 в световната квалификация на стадион "Васил Левски" в София. Звездата Арда Гюлер даде аванс на гостите в 11-ата минута. Нашите обаче изравниха бързо с попадение на Радослав Кирилов след 120 секунди.

На вратата на България застана Димитър Митов от Абърдийн, който смени досегашния титуляр Светослав Вуцов, предаде Спортал.

В защита се завърна Петко Христов, който не беше национал в последните две години по времето на предишния треньор Илиан Илиев. Капитанът на Специя беше в тандем с Росен Божинов, а като крайни бранители застанаха Виктор Попов и Християн Петров.

Пред отбраната Димитров разположи опитния Ивайло Чочев и Андриан Краев, като футболистът на Лийдс Илия Груев остана резерва.

