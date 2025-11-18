България 2:0 Грузия

кадър: БНТ

България и Грузия играят при 2:0 в световната квалификация на Националния стадион "Васил Левски". Георги Русев даде аванс на "лъвовете" с много красив гол в десетата минута. Крилото посрещна със странична ножица центриране на Здравко Димитров и нашите поведоха. В 24-ата минута Филип Кръстев удвои.

Българският селекционер Александър Димитров направи две промени спрямо двубоя срещу турците преди три дни в Бурса. На мястото на Атанас Чернев, който си вкара по един автогол срещу Испания и Турция, влезе Стефан Велков. Юношата на Славия Кристиян Стоянов пък смени Андриан Краев в полузащитата.

Под рамката отново застана Димитър Митов, а защитното каре дооформиха Мартин Георгиев, Кристиан Димитров и Християн Петров. Пред тях заедно със Стоянов излязоха Илия Груев и Филип Кръстев. Капитанът Кирил Десподов водеше атаката на "лъвовете", на когото по фланговете помагаха Здравко Димитров и игралият силно на стадион "Матлъ" Георги Русев.

Мачът започна отлично за България! В десетата минута Здравко Димитров направи серия от финтове отляво, след което центрира към далечната греда. Там топката беше посрещната със странична ножица от Георги Русев - 1:0 за "лъвовете" и втори гол за крилото на ЦСКА 1948 с националната фланелка.

В 18-ата минута звездата на гостите Хвича Кварацхелия можеше да се възползва от грешка на нашите в защита, но изстрелът на нападателя мина на сантиметра от рамката на Димитър Митов. След 120 секунди Кирил Десподов се откъсваше към наказателното поле на грузинците, но беше съборен от бранител, но датският рефер Якоб Кеелет прецени, че няма защо да спира играта, предаде Спортал.

В 24-ата минута Здравко Димитров получи добър извеждащ пас и успя да стигне до топката преди грузинския вратар Гиорги Мамардашвили. Последва удар на крилото, стражът успя да избие топката, но тя попадна у Филип Кръстев. Бившият атакуващ халф на Славия и Левски я прати безапелационно в мрежата - 2:0 за България!

1:0 Георги Русев (10)

2:0 Филип Кръстев (24)

