"България Еър" прибира блокирани в Дубай българи утре

Снимка: "България Еър"

Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София на 7 март 2026 г., с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи.

Полетът се организира от туроператорите Бохемия и Абакс и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени, съобщават от "България Еър".

Полетът ще излети от Варна в 8 ч. сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 ч.

Редактор "Екип на Петел"

