България бе равностойна на Полша в два гейма

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България допусна трета поредна загуба и общо четвърта в Лигата на нациите при жените.

Воденият от Марчело Абонданца тим загуби от Полша с 0:3 (12:25, 22:25, 23:25) в първия си мач в Банкок (Тайланд).

България заема 16-та позиция и в следващия си двубой в четвъртък се изправя срещу домакина Тайланд.

Селекционерът Марчело Абонданца започна срещата в състав: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Александра Миланова, Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева и либерото Мила Пашкулева. В хода на двубоя от пейката се включиха либерото Жана Тодорова, Калина Венева, Маргарита Гунчева, Виктория Нинова, Мерелин Николова и Цветелина Илиева, пише Спортал.бг.

Ас на Лора Славчева и България поведе с 1:0 в началото на двубоя. Блокада на Микаела Стоянова и Борислава Съйкова и 2:1. Мощна атака на Микаела Стояново па блокадата - 3:5. При 4:8 Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Микаела Стоянова пусна технично от зона 2 за 8:10. Полша дръпна със 17:8. Марчело Абонданца взе второто си прекъсване в първата част. Блокада спря атака на Мерелин Николова и полякините стигнаха до геймбол при 24:11. Атака на Соня Стефаник в центъра и Полша спечели първата част с 25:12.

Борислава Съйкова атакува в центъра за 2:2. Атака на Мира Паскова и България поведе с 4:3. Блокада на Микаела Стоянова и 5:4. Ас на Мира Паскова и 7:7. Атака на Юлия Пиасецка и Полша поведе с 12:9. Мощна атака на Микаела Стоянова и 10:13. Ас на Борислава Съйкова - 12:14. Ас на Микаела Стоянова - 14:15. Стефано Лаварини взе прекъсване за Полша. България изравни при 16:16. Атака на Юлия Пиасекца атакува в аут и националките поведоха със 17:16. Александра Миланова сгреши в атака и Полша поведе с 20:18. Марчело Абонданца взе прекъсване. Националките изравниха при 21:21. Блокада на Борислава Съйкова - 22:22. Ас на Магдалена Стисяк и 25:22 за Полша във втория гейм.

Полша поведе със 7:2 в началото на третата част. Последваха 4 поредни точки за България и 6:7. Стефано Лаварини взе прекъсване за "Дружина полска". Атака на Борислава Съйкова в центъра и 9:11. Единична блокада на Борислава Съйкова - 10:13. Атака на Мерелин Николова по блокадата - 11:14. Александра Миланова атакува в мрежата - 13:19. Атака на Борислава Съйкова в центъра и 20:22. Блокада на Борислава Съйкова спря атака на Магдалена Стисяк и равенство при 22:22. Юлия Пиасецка атакува в мрежата и България поведе с 23:22. Блокада спря атака на Мерелин Kиколова и мачбол за "Дружина полска" при 24:23. Марчело Абонданца взе прекъсване за България.

Най-резултатна за българския състав стана Микаела Стоянова с 13 точки.

За Полша с 12 точки завърши Юлита Пиасецка.

БЪЛГАРИЯ - ПОЛША 0:3 (12:25, 22:25, 23:25)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева 3, Микаела Стоянова 13, Александра Миланова 4, Мирослава Паскова 8, Борислава Съйкова 10, Дарина Нанева 1 - Мила Пашкулева-либеро (Жана Тодорова-либеро, Калина Венева, Виктория Нинова, Маргарита Гунчева, Мерелин Николова 4, Цветелина Илиева)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ПОЛША: Катажина Венерска 2, Магдалена Стисяк 9, Юлита Пиасецка 12, Моника Ламповска 8, Мая Копут 10, Соня Стефаник 7 - Александра Шигловска-либеро (Паулине Дамеске 1, Алисия Грабка, Юлия Шчуровска 2)

Старши треньор: СТЕФАНО ЛАВАРИНИ

Редактор "Екип на Петел",

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