България дължи 360 милиона долара на Турция за "Боташ"

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Твърдо сме решени да изведем България на енергийната карта на Европа, заяви премиерът Румен Радев в изявление за медиите преди да отпътува за Анкара, Турция, за участие в Срещата на върха на НАТО.

Във връзка с договора с "Боташ" Радев каза, че "България дължи 360 млн. долара. Изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси", увери премиерът.

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Таийп Ердоган в Анкара "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.

Радев изтъкна няколко важни момента от подписания вчера протокол между "Булгаргаз" и "Боташ".

"В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, като през това време ще бъде оптимизиран договорът с "Боташ" на основание този протокол", заяви премиерът, цитира днес.бг и БТА.

"Всички политици, които през годините не използваха този договор, не го оптимизираха, а го саботираха, нанесоха тежка репутационна щета като надежден партньор, щета, която тепърва ще полагаме усилия да минимизираме с действията на сегашното правителство. Същите тези хора, които всеки ден късаха ризи как плащаме по половин милион без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството. Ние натрупахме задължения, защото от юли 2024 България не плаща", обясни премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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