България днес: Ралица Асенова стана управител на хижа "Петрохан"

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Майката на застреляния Николай Златков на връх Околчица - Ралица Асенова, от края на април е новият управител на хижа "Петрохан". В сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" вече влизат нови лица - цигуларят Виделин Джеджев, съпругата му психолог Мария Петкова и Спасимир Иванов, специалист по естествена психотерапия, пише България днес. Предишните управители на сдружението - Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков, вече са мъртви. Единствените живи - майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова, и вторият й съпруг - Николай Майсторов, са избрали за председател на управителния съвет Ралица Асенова.

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Редактор "Екип на Петел",

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