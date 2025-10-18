България е балкански шампион по таекуондо

Снимка: БФ Таекуондо

Българският национален отбор по олимпийско таекуондо стана балкански шампион на завършилото първенство в Дупница. Нашите представители спечелиха впечатляващите 79 медала във всички възрастови групи – деца (Клас А и Б), юноши, кадети, младежи, мъже и жени. Това донесе на България първото място в генералното класиране.

Вторият ден на Балканското първенство бе особено интересен, с финални срещи, в които българските състезатели се бориха за златни медали. Всички в залата подкрепяха всеки български състезател, а нашите таекуондисти спечелиха 22 медала в отделните възрастови категории, предаваБНР.

Най-добрите ни състезатели при мъжете и жените не можаха да участват, тъй като са на подготвителен лагер в Китай преди световното първенство, което започва на 23 октомври в Уси, Китай. Въпреки това те следяха всичко, което се случваше в спортната зала в Дупница, и поздравяват всички български медалисти.

Днес и утре в Дупница ще се проведе турнирът Балкан къп с ранг G1, в който са записани над 800 участници.

Успехите от балканиадата са предпоставка за още много постижения и за пореден път доказват, че посоката, по която върви Българската федерация по таекуондо, е правилна.

