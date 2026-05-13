България е домакин на международно учение на военни полицаи

Тактико-специално учение с международно участие „Отвъд хоризонта 26“ (Beyond Horizon 26) се провежда у нас до 21 май в района на Учебен полигон „Ново село“. В него участват военни полицаи и военнослужещи от България, Гърция, Испания, Италия, Канада, Полша, Румъния, САЩ, Република Северна Македония, Унгария, Хърватия и Чехия, съобщават от Министерството на отбраната

„Отвъд хоризонта 26“ има за цел да повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между военните полицаи на съюзниците в НАТО и видовете въоръжени сили на Република България при изпълнение на задачи в среда с висока интензивност.

По време на провеждането му ще бъдат отработени задачи, свързани с овладяване на безредици, изграждане на контролни постове и осигуряване на периметър, обследване на инциденти с взривни материали, евакуация на ранени, десантиране от хеликоптер с цел неутрализиране на въоръжени нарушители и др.

От българска страна в учението участват военнослужещи и техника от Служба „Военна полиция“, екипажи с два хеликоптера AS-532AL „Cougar“ от Военновъздушните сили, екипи за авиомедицинска и наземна евакуация от Военномедицинска академия и военнослужещи от Съвместното командване на силите.

Във връзка с учението от 11 май до 21 май по републиканската пътна мрежа ще се извърши придвижване на специализирана техника и личен състав от български и съюзнически формирования.

