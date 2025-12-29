България е един от първите производители на ракия

Снимка Пиксабей

България е един от първите производители и популяризатори на ракията. Това каза в ефира на "Операция История" експертът по история на алкохола и барман Любомир Антов по България он ер.

В предаването той разказа за историята на спиртната напитка и нейния път през Европа. Ние можем да твърдим, че сме едни от първите производители на ракия, тъй като сме били единствената държава, която съществува и до днес, с писменост, която има сведения за производство на такива напитки - ракия.

"Има намерен дестилат - торен съд, на който пише "Аз пих ракия на празника". Има намерен и казан от 9-и век, който е професионално направен", разкри още експертът пред Bulgaria ON AIR.

"Бренди е дума, която означава и официално е приета като превод и обстоятелствено пояснение като източнославянски плодов дестилат. Но има един парадокс. Всяко бренди е ракия, но не всяка ракия е бренди. Или обратното. Зависи кой как го приема", пошегува се Антов.

Той отправи и нестандартно новогодишно пожелание към аудиторията на предаването: "49 милиона мехурчета има в една бутилка шампанско. Имайте два пъти по 49 милиона причини да сте здрави и усмихнати и да го споменавате ежедневно и с удоволствие - "Аз съм здрав, пътувах, аз съм здрав, усмихвах се..." Бъдете здрави, усмихвайте се и бъдете оптимисти".

