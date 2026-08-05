България е лидер в ЕС по ежедневна употреба на тютюневи изделия

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България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи и свързани с тях продукти. През 2025 г. 26,3% от българите на възраст 16 и повече години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови паучове или изделия с нагрят тютюн.

След България се нареждат Швеция с 23,9% и Хърватия с 23,6%. Най-нисък е делът в Нидерландия - 9,9%, следвана от Ирландия с 11,7%, Белгия с 13,6% и Люксембург с 13,8%, показват най-новите данни от Евростат, предаде БГНЕС.

Средно за Европейския съюз през 2025 г. 16,5% от хората на възраст 16 и повече години ежедневно употребяват тютюневи или свързани с тях продукти. Това е леко понижение спрямо 2022 г., когато делът им е бил 17,5%. В същото време 77,5% от европейците не използват подобни изделия или не са ги употребявали през 12-те месеца преди събирането на данните.

Мъжете продължават да употребяват тези продукти значително по-често от жените. Всеки ден пушат или използват никотинови изделия 20,8% от мъжете срещу 12,6% от жените. И при двата пола се отчита лек спад спрямо 2022 г., когато делът е бил съответно 22,2% и 13,1%.

Най-висока е ежедневната употреба сред хората на възраст между 35 и 49 години, където тя достига 21,3%. Следват групите на 25-34-годишните с 19,9% и на хората между 50 и 64 години с 19,8%. Най-нисък е делът сред най-младите и най-възрастните - съответно 12,1% и 9,1%.

Между 2022 и 2025 г. делът на хората, които ежедневно употребяват тютюневи и свързани с тях продукти, е намалял в 17 държави от ЕС. Най-голям спад е отчетен в Испания и Люксембург - по 2,1 процентни пункта. Обратната тенденция се наблюдава в Хърватия и Литва, където е регистрирано най-голямото увеличение - по 2,7 процентни пункта.

Редактор "Екип на Петел",

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