България е на един успех от историческа победа над Финландия по тенис

Снимки: Булфото

България е на една победа от исторически успех над Финландия в Световна група I на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже, след като в третия двубой от срещата между двата тима Александър Донски и Пьотр Нестеров надиграха Хари Хелиовара и Ото Виртанен с 2:1 сета в мача на двойки, предава БТА.

В отделните части българският тандем надделя с 6:4, 1:6, 7:6 (1) за 2 часа и 23 минути игра и по този начин донесоха втори успех в общия резултат на сблъсъка, който се играе до три победи от пет възможни двубоя.

Преди мача в отбора на финландците бе направена смяна от капитана Ярко Ниеминен и вместо предварително заявеният Ееро Васа като партньор на Хари Хелиовара, който е номер 7 в световната ранглиста на двойки, бе първата ракета на гостите - Ото Виртанен.

Българският тандем започна по-концентрирано и реализира ранен пробив за 3:1 при сервис на Хелиовара, но финландците веднага го върнаха при подаване на Донски и изравниха до 3:3. В следващия сервис-гейм на Нестеров българите отразиха четири възможности за пробив пред финландците и в крайна сметка успяха да поведат с 4:3.

Ключовият момент в сета дойде в десетия гейм, в който Нестеров и Донски направиха пробив на нула при подаване на Виртанен и така затвориха първата част след 6:4.

Във втория сет обаче финландската двойка повиши значително нивото на представянето си, като се възползва от колебанията в сервиса на българските и успяха да направят общо три пробива, за да изравнят резултата в сетовете след категоричното 6:1.

Решаващия трети сет вървеше без пробиви, като и двата тандема съумяваха да измъкнат подаванията си до 6:6. Така крайният победител трябваше да се реши след тайбрек. В него Донски и Нестеров поведоха с 3:0 точки, а след това и с 5:1, като до края не дадоха повече точка на Финландия, за да се поздравят с успеха и да донесат втората победа за България в сблъсъка.

В четвъртия двубой от срещата между двете страни Янаки Милев ще се изправи срещу Ееро Васа.

При краен успех българският отбор ще играе историческа квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

