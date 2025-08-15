България е на полуфинал на Световното по волейбол до 21 години

Булфото

Пореден голям успех за българския волейбол. Тимът, воден от Драган Нешич, надигра Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) и се класира за полуфиналите на Световното първенство за жени до 21 години в Индонезия.

Младите „лъвици“ изиграха пореден силен мач, демонстрираха характер в ключовите моменти и напълно заслужено продължават напред. Българките взеха оспорван първи гейм, отстъпиха във втората част, но след това контролираха напълно събитията на терена и затвориха мача с категоричен успех в четвъртия гейм, предаде БГНЕС.

С фантастично представяне се отличи Ива Дудова, която реализира 33 точки (3 блока и 2 аса) и беше над всички в решаващите моменти. Капитанката Виктория Коева добави още 14 точки (1 блок и 1 ас), а останалите състезателки също допринесоха с важни намеси в защита и атака.

Това е най-доброто класиране за България на Световно първенство в тази възрастова категория от 2009 г. насам, когато тимът завърши на 4-о място.

В полуфинала, който ще се играе утре, 16 август, от 13:00 ч. българско време, нашите момичета ще срещнат победителя от двубоя Турция – Япония.

