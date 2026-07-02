България е на второ място в ЕС по ръст на цените на жилищата и наемите

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България се нарежда на второ място в Европейския съюз както по ръст на цените на жилищата, така и по поскъпване на наемите през първото тримесечие на 2026 г., предаде БГНЕС. Страната е сред лидерите по жилищна инфлация в ЕС на фона на едновременно нарастваща строителна активност и промяна в потребителското поведение след влизането на България в еврозоната.

През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили средно с 5,1% на годишна база, а наемите – с 3,0%. В България ръстът при жилищата достига 9,4%, което поставя страната на второ място след Португалия. Наемите у нас също нарастват значително – с 6,4%, като България отново е сред водещите държави в Съюза, показват данните на Евростат.

Силен ръст на строителните разрешителни и започнатото строителство

Паралелно с поскъпването на имотите Националният статистически институт отчита отчетливо увеличение на строителната активност в страната. През първото тримесечие на 2026 г. разрешителните за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10,5% на годишна база, а предвидените жилища в тях – с 28,3%. Разгънатата застроена площ нараства с 33,3%.

Още по-изразен е ръстът при започнатото строителство – започнатите жилищни сгради са с 15,2% повече спрямо година по-рано, докато броят на жилищата в тях скача с 67,4%. Това показва засилване на инвестиционния интерес към жилищния пазар и ускоряване на строителния цикъл в големите градове.

Допълнителен индикатор за активизиране на сектора е ръстът на строителната продукция. През февруари 2026 г. индексът на строителната продукция се повишава с 8,0% на годишна база, като най-силен растеж е отчетен при строителството на сгради – 16,8%.

Тези данни потвърждават обща тенденция на разширяване на строителния сектор, който остава един от двигателите на икономическата активност в страната.

Паралелно с имотния и строителния бум се наблюдава и промяна в потребителските нагласи. Данни от бранша за мебели и обзавеждане показват нарастващ фокус върху по-качествени и дългосрочни инвестиции в жилищата след пълноправното членство на България в еврозоната.

Според секторни анализи пазарът на обзавеждане се трансформира от масово потребление към по-висок клас продукти, като се отчита и засилен интерес към жилища като дългосрочна инвестиция.

Комбинацията от бързо нарастващи цени на имотите, ускорено започване на ново строителство и силно търсене на жилища и наеми очертава среда на структурно напрежение на пазара.

От една страна, строителната активност се засилва – повече разрешителни, повече започнати проекти и ръст на продукцията. От друга, цените продължават да растат с темпове над средните за ЕС, което показва, че предлагането все още не компенсира напълно търсенето, особено в големите градове.

В този контекст България остава сред най-динамичните жилищни пазари в Европейския съюз, като комбинацията от инвестиционно търсене, урбанизация и макроикономически фактори продължава да оказва натиск върху цените на жилищата и наемите.

Редактор "Екип на Петел",

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