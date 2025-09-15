България е на второ място в ЕС с най-висок дял на хората, подложени на лишения

Булфото

През 2024 г. 6,4 на сто от хората в Европейския съюз са се сблъскали с тежки материални и социални лишения, отчита Евростат. Данните показват лек спад спрямо 2023 г., когато делът е бил 6,8 на сто.

Най-засегнати са били младите хора под 18 години – 7,9 на сто. Възрастовата група от 18 до 64 години е отчетена с дял от 6,4 на сто, а хората на 65 и повече години – с 5,1 на сто, предаде БТА.

При жените делът на тежките материални и социални лишения е бил по-висок, отколкото при мъжете – съответно 6,6 на сто спрямо 6,2 на сто. Тази тенденция се наблюдава във всички възрастови групи, с изключение на лицата под 18 години.

Начело сред страните с най-висок дял на хората, които се сблъскват с тежки материални и социални лишения, е Румъния (17,2 на сто), следвана от България (16,6 на сто) и Гърция (14 на сто).

За сметка на това най-нисък дял е регистриран в Словения (1,8 на сто), следвана от Хърватия (2 на сто) и Полша (2,3 на сто).

