България е най-евтината туристическа дестинация в ЕС, изпреварва Гърция, Хърватия, Испания и Португалия

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България затвърждава позицията си като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показват последните данни за сравнителните ценови равнища, според които страната е с най-ниски общи потребителски цени в ЕС, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво, предаде БГНЕС.

Сравнението на ценовите равнища, което обхваща повече от 2 000 стоки и услуги, поставя България пред всички останали държави членки по достъпност. Сред традиционните туристически дестинации в Южна Европа единствено Турция, която не е член на ЕС, остава по-евтина по общ показател.

Според индекса на ценовите равнища на разходите за крайно потребление на домакинствата (HFCE), при който средното за Европейския съюз е 100, България отчита индекс 63. Това означава, че потребителската кошница у нас струва средно с 37% по-малко от средното за ЕС.

За сравнение Турция е с индекс 59,6, Хърватия – 78,4, Португалия – 86,6, Гърция – 87,4, Испания – 91,6, Италия – 97,1, а Франция е единствената сред разглежданите туристически държави с общо ценово равнище над средното за ЕС – 100,3.

Най-голямото предимство на България е в категорията "Ресторанти и хотели" – показателят, който има най-пряко значение за туристите. Докато средното равнище за Европейския съюз е 100, България е с индекс 52. Това означава, че разходите за настаняване и хранене в заведения са с 48% по-ниски от средните в ЕС.

По този показател България е значително по-достъпна от всички традиционни средиземноморски конкуренти. Португалия е с индекс 73,6, Турция – 78,3, Испания – 85,4, Гърция – 86,1, Хърватия – 89,6, Италия – 110,8, а Франция достига 116.

Разликите са особено съществени за семейните бюджети. Ако пакет от ресторантьорски и хотелски услуги струва средно 100 евро в Европейския съюз, същият пакет би струвал приблизително 52 евро в България, 74 евро в Португалия, 85 евро в Испания, 86 евро в Гърция, 90 евро в Хърватия, 111 евро в Италия и 116 евро във Франция.

И при хранителните продукти България остава сред най-конкурентните държави в Европа. Цените на храните и безалкохолните напитки са приблизително 12% под средното за ЕС, докато във Франция те са близо 8% над европейската средна стойност. Единствено Турция предлага по-ниски цени сред разглежданите популярни туристически дестинации.

България е сред страните с най-ниски цени на алкохолните напитки и тютюневите изделия в Европейския съюз, докато в държави като Франция, Гърция и Хърватия тези стоки са чувствително по-скъпи заради по-високите акцизи. В Турция алкохолните напитки са най-скъпите сред сравняваните държави, като цените им надхвърлят повече от два пъти средното европейско равнище.

Данните показват, че въпреки постепенното доближаване на българските цени до средноевропейските нива, страната запазва ясно конкурентно предимство в туризма. За чуждестранните посетители България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество в Европа, особено при настаняването, ресторантските услуги и ежедневните потребителски разходи.

Изследването на Евростат използва индекси на ценовите равнища, които сравняват националните средни цени на повече от 2 000 стоки и услуги. Данните не отразяват цените в отделни курорти или туристически райони, където разходите могат да бъдат по-високи или по-ниски от националната средна стойност.

Редактор "Екип на Петел",

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