България е с двойно предупреждение за опасно време с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки

НИМХ

Цяла България е предупредена. Втора степен за опасно време – оранжев код е в сила за Източната част от страната, за останалата кодът е жълт. Предупреждението е за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, прогнозират синоптиците от НИМХ.

Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 24°, предаде "Фокус".

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°, на север от нос Калиакра – около 19°.

Редактор "Екип на Петел",

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