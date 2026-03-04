България е с най-ниската безработица в еврозоната и в целия ЕС през януари

Булфото

Нивото на безработица в еврозоната се понижи през януари 2026 г. до рекордно дъно от 6,1% спрямо предишното историческо дъно от 6,2% през декември 2025 г., показват данните на европейската официална статистика Евростат.



В рамките на ЕС безработицата през януари се понижи до 5,8% от 5,9% месец по-рано, предаде БНР.



Най-високото ниво на безработица през януари е отчетено във Финландия (10,2%), следвана от Испания (9,8%), Швеция (8,7%), Гърция (7,7%) и Франция (7,7%), докато най-ниска е безработицата в България (3,1%), Полша (също 3,1%) и Чехия (3,2%).



За България данните на Евростат показват, че безработицата през ноември 2025 г. се понижава до 3,1% от 3,2% през декември 2025 г. и след като година по-рано тя беше на ниво от 3,6% (през януари 2025 г.).



Според европейската статистика общо 12,928 млн. европейци, от които 10,770 милиона от еврозоната, са били без работа през януари 2026 г., като спрямо декември 2025 г. е отчетено понижение на безработните в ЕС със 185 хиляди, докато само в рамките на еврозоната се понижават със 184 хиляди. Спрямо година по-рано (януари 2025 г.) общият брой на безработните европейци се е понижил с 274 хиляди, а само в рамките на еврозоната - с 273 хиялди.



Според данните на Евростат, през януари 2026 г. в България безработни са били 94 хиляди души спрямо 96 хиляди месец по-рано, като в същото време броя на безработните се понижи със 17 хиляди спрямо януари 2025 г., когато безработни бяха 111 хиляди българи.



Младежката безработица (на лицата под 25-годишна възраст) в ЕС се понижи през януари до 15,1% от 15,2% месец по-рано, а в еврозоната - до 14,8% от 15,0% през декември 2025 г.



В рамките на България нивото на младежка безработица пък се повиши през януари до 12,4% от 12,3% месец по-рано и е значително над нивото от 9,8% точно преди година (през януари 2025 г.), показват още данните на Евростат.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!