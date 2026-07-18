България е с третата най-висока инфлация в ЕС през юни след Румъния и Литва

Пиксабей

Годишната инфлация в България е достигнала 5,2% през юни, което е третото най-високо равнище в Европейския съюз, показват окончателните данни на Евростат.

По-висока инфлация е отчетена единствено в Румъния, 9,2%, и Литва, 5,4%.

Най-ниските годишни равнища са регистрирани в Швеция, 1%, Чехия, 1,1%, и Дания, 1,8%, предаде БГНЕС.

В сравнение с май 2026 г. годишната инфлация е намаляла в 22 държави членки, останала е без промяна в три и се е повишила в две.

Годишната инфлация в еврозоната е била 2,8% през юни, в съответствие с предварителната оценка на Евростат, спрямо 3,2% през май. Година по-рано показателят е бил 2%.

За Европейския съюз като цяло годишната инфлация е достигнала 2,9% през юни спрямо 3,3% през май. През същия месец на миналата година тя е била 2,3%.

Услугите са имали най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната през юни, като са добавили 1,51 процентни пункта.

Следват енергията с 0,77 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,29 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,18 процентни пункта.

В Гърция годишната инфлация е достигнала 3,9%, потвърждавайки първоначалната експресна оценка на европейската статистическа служба.

Редактор "Екип на Петел",

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