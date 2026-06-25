България е шампион в ЕС по поскъпване на жилищното строителство за 10 години

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България е страната в Европейския съюз с най-драстичен ръст на цените за строителство на нови жилищни сгради през последното десетилетие. Между 2015 и 2025 г. строителните разходи у нас са скочили със 166,1%, което е най-високото увеличение сред всички държави членки, предаде БГНЕС, позовавайки се на данни на Евростат.

След България се нареждат Унгария с ръст от 155,4% и Румъния със 130,7%. В другия край на класацията са Италия (+17,0%), Гърция (+17,3%) и Финландия (+22,1%), където увеличението на строителните цени е било най-ограничено.

Данните са публикувани в изданието за 2026 г. на „Ключови показатели за европейския бизнес“, което представя информация за икономическите дейности, инвестициите, производителността, технологиите и туризма в Европейския съюз.

Изследването проследява индекса на цените на производител в строителството на нови жилищни сгради, без сградите за колективно обитаване. Показателят измерва цените на строителните дейности от гледна точка на строителните компании и се основава на сумите, които възложителите заплащат на изпълнителите.

На равнище Европейски съюз цените за строителство на нови жилищни сгради са нараснали средно с 48,2% между 2015 и 2025 г. Най-сериозното поскъпване е отчетено в периода след пандемията. През 2021 г. ръстът достига 5,8%, през 2022 г. се ускорява до 12,2%, а през 2023 г. остава висок – 6,9%.

През последните две години темпът на увеличение се забавя. През 2024 г. цените са нараснали с 2,3%, а през 2025 г. – с 1,3%.

Данните показват, че въпреки общото забавяне на строителната инфлация в ЕС, България остава държавата с най-голямо натрупано поскъпване на жилищното строителство за последните десет години.

Редактор "Екип на Петел",

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