България е сред държавите с най-много активни разследвания на Европрокуратурата

снимка: МВР

България е сред държавите с най-много активни разследвания на Европейската прокуратура - 267 към края на 2025 г. Това става ясно от годишния доклад на институцията. Страната ни обаче значително отстъпва на "отличника" Италия, където активните дела са 991. Следват Германия с 361 и Румъния с 535, а ние сме четвърти.

По размер на щетите обаче България е далеч от първенците в ЕС. Разследваните у нас вреди се оценяват на 1,7 милиарда евро, или средно по 6,4 милиона на отделен случай. На другия полюс е Италия с 28,71 милиарда евро, следвана от Германия с 5,77 млрд. и Франция 5,94 млрд., предаде БНР.

Общите данни за ЕС са 67,27 млрд. евро, което прави средно по 18,7 милиона на случай. Към 31 декември Европейската прокуратура отчита 3602 активни разследвания в участващите страни-членки.

У нас са разследвани 244 случая, свързани с разходни измами, 18 случаи на измами с ДДС и мита или приходни измами, 16 случаи на корупция в рамките на разходни измами.

В общата картина на ЕС приходните измами - ДДС и мита, представляват най-големия дял от разследваните щети – над 45 млрд. евро или над 67% от общата оценена вреда.

В България обаче основният дял от случаите е при разходните измами – свързани с европейски програми, включително регионално развитие, селско стопанство и други фондове .

През 2025 г. в България са образувани 82 нови разследвания по получени сигнали, като прогнозната щета по тях е 702 млн. евро. За сравнение, в Италия новооткритите случаи са 240 с щети за 23,5 млрд. евро, а в Германия – 153 с щети за 1,86 млрд. евро.

Данните показват, че макар България да е сред държавите с най-голям брой активни разследвания, размерът на установените щети остава значително под нивата на водещите икономики в ЕС и под средното европейско равнище на случай.

В доклада е цитиран случаят с повдигнато през януари м.г. от Европейската прокуратура в София обвинение срещу трима заподозрени по разследване за измама при обществена поръчка на стойност над 94,5 млн. евро европейско финансиране. Става дума за проектиране и изграждане на сигнализационни и телекомуникационни системи по жп участъка Пловдив-Бургас.

Договорът е възложен на консорциум от 4 компании. Обвинения за измама при обществена поръчка са повдигнати срещу двама мениджъри на италианска компания и управителя на българска компания, част от консорциума. Обвинен е и бивш генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Според разследването представители на консорциума са подали невярна информация на НКЖИ, за да осигурят достъп до европейското финансиране. Те са твърдели, че една от компаниите има предходен опит с определени системи. Това обаче не било вярно.

Бившият генерален директор подписал договора и одобрил плащанията, въпреки че по данни на разследването е знаел, че предоставената информация е невярна. Консорциумът прехвърлил ангажимента си на австрийска компания, която преди това била отстранена от процедурата заради неизпълнение на техническите изисквания.

