България е сред най-активните в ЕС по подаване на сигнали за опасни продукти

Пиксабей

България е сред най-активните държави в ЕС по подаване на сигнали за опасни нехранителни продукти в системата Safety Gate, но изостава сериозно по предприетите действия след това, според годишния доклад на Европейската комисия за Портала за безопасност на нехранителните стоки в ЕС и Европейското икономическо пространство.

Българските органи са подали 98 сигнала за опасни продукти за миналата година, което поставя страната сред първите 10 в ЕС по този показател. За сравнение, средният брой сигнали на държава членка е около 30, докато на противоположния полюс Кипър, Люксембург и Малта са само с по едно уведомление, предаде БНР.

Сигналите от България през разглеждания период са свързани основно с козметични продукти, например със забранени химически вещества или съставки над допустимите нива, играчки, най-често с риск от химически вещества или опасни малки части, електроуреди и оборудване - продукти с риск от токов удар или прегряване и осветителни продукти (лампи и светлинни тела) - проблеми с електрическата безопасност.

Съвсем различна е картината при последващите действия - мерките, които националните органи предприемат след сигнал за опасен продукт. България е отчела само 21 такива действия, което я поставя сред най-пасивните държави в ЕС.

На обратния полюс са страни като Германия, Италия и Франция, където след сигнал се предприемат стотици проверки, изтегляния от пазара и забрани за продажба.

В целия ЕС през 2025 г. са регистрирани над 4000 сигнала, което е рекорден брой за системата Safety Gate. Най-често сигнализираните категории са козметични продукти, играчки, електроуреди, моторни превозни средства. Основният риск при тях остава химическият, който представлява почти половината от всички сигнали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!