България е сред най-активните в ЕС по подаване на сигнали за опасни продукти

България е сред най-активните държави в ЕС по подаване на сигнали за опасни нехранителни продукти в системата Safety Gate, но изостава сериозно по предприетите действия след това, според годишния доклад на Европейската комисия за Портала за безопасност на нехранителните стоки в ЕС и Европейското икономическо пространство.
Българските органи са подали 98 сигнала за опасни продукти за миналата година, което поставя страната сред първите 10 в ЕС по този показател. За сравнение, средният брой сигнали на държава членка е около 30, докато на противоположния полюс Кипър, Люксембург и Малта са само с по едно уведомление, предаде БНР.
Сигналите от България през разглеждания период са свързани основно с козметични продукти, например със забранени химически вещества или съставки над допустимите нива, играчки, най-често с риск от химически вещества или опасни малки части, електроуреди и оборудване - продукти с риск от токов удар или прегряване и осветителни продукти (лампи и светлинни тела) - проблеми с електрическата безопасност.
Съвсем различна е картината при последващите действия - мерките, които националните органи предприемат след сигнал за опасен продукт. България е отчела само 21 такива действия, което я поставя сред най-пасивните държави в ЕС.
На обратния полюс са страни като Германия, Италия и Франция, където след сигнал се предприемат стотици проверки, изтегляния от пазара и забрани за продажба.
В целия ЕС през 2025 г. са регистрирани над 4000 сигнала, което е рекорден брой за системата Safety Gate. Най-често сигнализираните категории са козметични продукти, играчки, електроуреди, моторни превозни средства. Основният риск при тях остава химическият, който представлява почти половината от всички сигнали.
