България е сред страните в ЕС с най-силен ръст на цените на жилищата

През третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата, измерени чрез индекса на жилищните цени, са се увеличили с 5,1% в еврозоната и с 5,5% в рамките на целия ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година, показват данни на Евростат. През второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 5,1% в еврозоната и с 5,5% в Европейския съюз.



В сравнение с второто тримесечие на миналата година 2025 г. цените на жилищата през периода юли - септември са се увеличили с 1,6% както в еврозоната, така и в ЕС.



Данните на Евростат показват, че цените на жилищата в България са скочили през третото тримесечие на 2025 г. с 15,4% спрямо година по-рано, като нашата страна е изпреварена само от Унгария с ръст на жилищните цени от 21,1% и Португалия с повишение от 17,7 на сто, предаде БНР.



Цените на жилищата в България се повишиха през третото тримесечие на изминалата година с 3,8% спрямо предходните три месеца, когато също нараснаха с 3,8 на сто.



Сред държавите членки, за които има налични данни, една страна члена на ЕС е отчела годишен спад на цените на жилищата през третото тримесечие на 2025 г., а двадесет и пет са показали годишно увеличение, показват още данните на Евростат.



Спадът е регистриран във Финландия (понижение на жилищните цени с 3,1%), докато най-високите увеличения са регистрирани в Унгария (скок с 21,1%), Португалия (с 17,7%) и България (с 15,4%).



В сравнение с предходното тримесечие цените са намалели в пет държави членки и са се увеличили в двадесет и една държави членки. Най-големи спадове са регистрирани в Люксембург (-3,1%), Финландия (-2,2%) и Словения (-1,1%), докато най-високите увеличения са регистрирани в Латвия (+5,2%), Словакия (+4,9%), Португалия (+4,1%) и България (повишение с 3,8% на тримесечна база).

В рамките на 10 години (третото тримесечие на 2025 г. спрямо аналогичните три месеца на 2015 г.) цените на жилищата почти са се утроили в Унгария (скок с 275%). В други 11 държави са се удвоили, като най-голямо увеличение е наблюдавано в Португалия (със 169%), Литва (с 162%) и България (с 156%).



Финландия е единствената страна, където цените на жилищата са намалели през този период (спад с 2%), показват данните на Евростат.

