България е сред трите страни в ЕС с най-нисък държавен дълг

кадър: Петел

България е сред трите страни в Европейския съюз с най-ниски нива на държавния дълг като процент от БВП през третото тримесечие на 2025 г., но и втора по нарастване на дълга спрямо три месеца по-рано, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

В същото време бюджетният дефицит на нашата страна през третото тримесечие на 2025 г. надвишава средния в ЕС и еврозоната, предаде БНР.

В края на третото тримесечие на изминалата година съотношението на брутния държавен дълг към БВП в еврозоната възлиза на 88,5%, което е увеличение в сравнение с 88,2% в края на второто тримесечие, като в рамките на целия ЕС съотношението също се е увеличило от 81,9% на 82,1%. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. съотношението на държавния дълг към БВП също се е увеличило както в еврозоната (от 87,7% на 88,5%), така и в ЕС (от 81,3% на 82,1%), показват данните на Евростат.

По този показател България продължава да бъде сред страните с най-ниски дълг, равняващ се на 28,4% от БВП, като по-ниски дългови нива бележат Естония (22,9%) и Люксембург (27,9%).

Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на третото тримесечие на 2025 г. са регистрирани в Гърция (149,7%), Италия (137,8%), Франция (117,7%), Белгия (107,1%) и Испания (103,2%).

Същевременно обаче държавният дълг спрямо БВП на нашата страна се е увеличил спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 2,1 процентни пункта (от 26,3% до 28,4%), като по-голямо нарастване в рамките на ЕС е отчетено единствено в Люксембург (с 2,6 процентни пункта).

Евростат представи и данни, показващи нарастване през третото тримесечие на 2025 г. на сезонно изгладения дефицит на сектор "Държавно управление" като процент от БВП в еврозоната до 3,2% от бюджетен дефицит за 2,8% три месеца по-рано и в целия ЕС - до 3,2% от дефицит в размер на 2,9% през второто тримесечие.

Сезонно изгладеният дефицит на сектор "Държавно управление" на България пък достигна 3,6% от БВП през третото тримесечие на 2025 г. спрямо дефицит в размер на 5,9% през второто тримесечие и в размер на 4,6% през третото тримесечие на 2024 г., според данните на Евростат.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!