България е световен футболен феномен
Журналистът Владимир Зарков направи любопитен коментар след поредната загуба на националния отбор по футбол - този път от Турция.
Ето какво пише той:
България е световен футболен феномен!
В тези световни квалификации сме вкарали един гол на съперниците и цели 3 в собствената си врата!
Централният нападател на България, който и да е той, има 0 гола в чуждите врати в квалификациите. Централният защитник на България се разписва в два мача подред в... своята врата.
Аз от 40 години се интересувам от футбол, такова чудо не съм виждал!
