България е върнала на Турция над 3000 културни ценности

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България е върнала на Турция общо 3061 културни ценности от 1980 г., което я поставя на четвърто място сред държавите, предали обратно на страната най-голям брой ценни предмети, изнесени контрабандно, показват данни на турската Главна дирекция за културните ценности и музеите, цитирани от частната турска телевизия НТВ.

Данните показват, че през изминалите 46 години на Турция са върнати общо 28 811 предмета с историческа и културна стойност от различни държави по света. Най-голямата част от тях са върнати от Германия – общо 8670, следват Хърватия с 4147 върнати ценности и Великобритания – с 3750, предаде БТА.

След България се нареждат САЩ, които са върнали в Турция 2747 ценни предмета, и Сърбия с 1865 върнати ценности, показва изнесената информация.

Редактор "Екип на Петел",

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