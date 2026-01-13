България е внесла 46 хиляди работници за година, повечето от тях узбекистанци, индийци и турци

Пиксабей

За миналата година са дадени разрешителни за достъп до българския пазар на труда на 46 000 чужди работници от общо 86 държави. За сравнение, през 2024 г.те са 34 720. Това съобщи за БНР главният експерт по "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова.



"2024 година започна да се увеличава броят на държавите, които са донори за българската икономика, като през 2025 г. техният брой вече е 86. На първо място в информацията, с която разполагаме, излиза Узбекистан. На второ място излиза Индия, Турция, Киргизка република", обясни тя.



Експертът допълни, че за миналата година разрешителните за най-висококвалифицираните кадри с т.нар. синя карта на Европейския са 930, докато през 2024 г. са били 1100.



За първи път дошлите за сезонна заетост през миналата година са по-малко от получилите т.нар. единно разрешение за пребиваване и работа.

То се издава за срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителност на договора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!