България е засякла токсини в сушени плодове и ядки от Турция

Пиксабей

България е алармирала 18 пъти Центъра за оценка на риска по хранителната верига за месец ноември. Известията са свързани основно с храни - внос от Турция.

Химичните опасности имат най-голям дял от всички регистрирани нотификации, коментират от Центъра за оценка на риска. В тази категория най-често установяваните замърсители са микотоксините, откривани най-често в ядки и сушени плодове, основно от Турция, предаде Радио Варна.

Проблем продължават да са и остатъците от пестициди, които се откриват най-често при грозде, пипер, стафиди, краставици, мандарини и банани.

Трийсет от установените пестициди са неразрешени в ЕС.

Най-често храните с пестицидни остатъци са с произход Турция и Италия.

Освен химичните рискове, през ноември е отчетена и значима честота на биологични опасности, сред които - най-често заразено със салмонела месо.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!