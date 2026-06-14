България гони трета победа в Лигата на нациите

Стопкадър Max Sport 1

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес последния си мач от първия турнир в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу подмладения състав на Сърбия в среща от турнира в Група 2 от световната надпревара в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Двубоят е тази вечер от 20.30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX Sport 1.

"Лъвовете" започнаха турнира с фалстарт, след като загубиха от дебютанта в Лигата Белгия с 1:3 гейма. След това обаче българските момчета постигнаха две страхотни победи - 3:0 срещу Иран и 3:1 срещу Аржентина късно снощи.

От друга страна Сърбия стартира с два поредни успеха с по 3:1 срещу "гаучосите" и Белгия, след което загуби от домакините от Бразилия с 0:3, като в този мач селекционерът на тима Джордже Крецу използва основно резервните си играчи.

Двата тима играха помежду си на приятелския турнир "Силезия Къп" в Полша преди началото на VNL, като тогава България направи впечатляващ пълен обрат от 0:2 до 3:2 гейма.

Редактор "Екип на Петел",

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