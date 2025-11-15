България гостува на Турция в среща от световните квалификации

кадър: Спортал

Националният отбор на България има тежко гостуване тази вечер на Турция в среща от световните квалификации. Популярната фраза при опасност гласи, че си влязъл в устата на вълка. В случая днес нашите футболисти ще са в устата на крокодила, имайки предвид, че играят на стадион "Матлъ" в Бурса, чийто външен дизайн е във вид именно на зелен хищник. Мачът на съоръжението на Бурсаспор започва с първия съдийски сигнал на шотландеца Ник Уолш в 19:00 часа, предава Спортал.

"Лъвовете" са без всякакъв шанс за класиране на Мондиал 2026, като дотук нашите имат четири поражения от четири двубоя. Докато за нас квалификациите вече са формалност, нещата при турците са различни. Звездите на Винченцо Монтела ще търсят три точки, с които да си гарантират второто място в подреждането, което ще ги прати на плейофите за световните финали. Учудващ факт е, че въпреки тоновете пари, които се изливат във футбола при комшиите, те не са се класирали на световно първенство от далечната 2002 г., когато завършиха трети на турнира в Далечния изток.

Другият мач в групата противопоставя Грузия и Испания, като абсолютен фаворит са момчетата на Луис де ла Фуенте, които според мнозина ще са претендент номер 1 за световната титла догодина. Така до голяма степен нещата в нашата групата са ясни. Очаква се на "Крокодила" в Бурса да пристигне турският президент Реджеп Ердоган, което допълнително ще мотивира футболистите на Самолетчето.

Преди месец Турция ни разгроми в София с 6:1, като до началото на второто полувреме срещата вървеше равностойно. Нелеп автогол на Виктор Попов, изненадал Димитър Митов пред българската голлинията, обаче доведе до срив у нашите момчета, след което последва турска вихрушка от попадения. Този мач беше дебютен за Александър Димитров начело на трикольорите, след като специалистът наследи напусналия след загубата в Тбилиси през септември Илиан Илиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!