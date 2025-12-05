България и 5 държави в ЕС: Не забранявайте продажбата на дизеловите и бензинови коли от 2035 година

Пиксабей

Премиерите предупредиха, че Европа може да се превърне в "индустриална пустиня" без промяна на курса

България и още пет държави от Европейския съюз официално поискаха от Европейската комисия (ЕК) да смекчи планираната забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) след 2035 година. Искането е изпратено в петък чрез съвместно писмо, подписано от министър-председателите на България, Чехия, Унгария, Италия, Полша и Словакия, съобщава Ройтерс, предаде Дунав мост.

Държавните лидери настояват Брюксел да разреши продажбата на хибридни автомобили и превозни средства, задвижвани от алтернативни технологии, и след крайния срок през 2035 година. Според тях тези технологии също могат да допринесат за намаляване на емисиите, без да се унищожава автомобилната индустрия.

Страх от "индустриална пустиня"

В писмото, с което агенция Ройтерс разполага, лидерите на шестте държави изразяват остра загриженост за икономическото бъдеще на съюза. Те подчертават, че преследването на климатичните цели не трябва да става за сметка на европейската конкурентоспособност.

"Можем и трябва да преследваме климатичната си цел по ефективен начин, без да убиваме конкурентоспособността си междувременно, тъй като няма нищо зелено в индустриална пустиня", заявяват премиерите в общото си обръщение към Комисията.

Освен запазването на хибридите, шестте държави настояват в плановете за декарбонизация на транспорта да бъдат включени и нисковъглеродните и възобновяеми горива.

Решаваща седмица за автоиндустрията

Писмото идва в ключов момент, само дни преди очакваното представяне на новия пакет от мерки на Европейската комисия в подкрепа на автомобилните производители. Очаква се пакетът да бъде публикуван на 10 декември, въпреки че са възможни закъснения.

Европейският съюз прие регламента за нулеви емисии за всички нови автомобили от 2035 година през март 2023 година. Тогава перспективите пред пазара на електромобили изглеждаха оптимистични. Ситуацията обаче се промени драстично през последните две години. Производителите се сблъскаха с реалността на по-ниското от очакваното търсене на електромобили и жестоката конкуренция от страна на китайските компании, което принуди много държави да преосмислят позициите си.

