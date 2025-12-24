България и Италия ще изграждат съоръжения заедно в "Кабиле"

снимка: МО

България и Италия заедно ще изграждат съоръжения във войскови район "Кабиле". Споразумението е било подписано между министъра на отбраната Атанас Запрянов и италианския му колега Гуидо Крозето в база "Безмер".

Двамата министри са отбелязали, че с подписаното споразумение се поставя началото на изграждането на съвместни съоръжения на територията на войсковия район Кабиле. Предстои да бъдат разработени допълнителни технически договорености и анекси с цел неговото пълно прилагане.

От 2022 година Италия командва бойната група на НАТО у нас, която беше създадена след старта на войната в Украйна. Плановете са в Кабиле да има при нужда над 3000 души за защита на източния фланг на НАТО.

За строителството се говори от почти година, а от ресорното министерство посочиха, че става въпрос само за съоръжения за битово настаняване, подготовка и спортни такива. Не се предвижда съхраняване на бойни припаси и опасни материали.

Кабиле е много близо до военното летище "Безмер" и цивилното "Сарафово", близо е и до полигона в Ново село.

През лятото, при посещението си у нас, председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне оцени ролята на многонационалната бойна група. Русия пък определи изграждането на базата като милитаризиране на източния фланг, предаде БНР.

