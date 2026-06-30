България и Турция ще работят съвместно с ЕК за развитие на Средния коридор

снимка: МТС

България и Турция ще работят съвместно с Европейската комисия за развитието на Средния коридор между Азия и Европа. Това потвърдиха в телефонен разговор министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу.

“На среща миналата седмица с европейския комисар по разширяването Марта Кос споделихме общо мнение, че двете държави са стратегически за реалното използване на Средния коридор като допълнителна логистична свързаност”, каза министър Пеев, съобщиха от пресцентъра на Транспортното министерство.

Двете страни обсъдиха пътните и жп алтернативи за превоз на стоки в региона.

„Турция е стратегически партньор и най-голям съсед на България, затова е важно да поддържаме последователен диалог и координация“, заяви министър Пеев.

Редактор "Екип на Петел",

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