България и още 15 държави от ЕС настояват за повече средства за земеделие и рибарство

Булфото

Шестнадесет държави членки на Европейския съюз настояват за повече средства за регионално развитие, селско стопанство и рибарство в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Това съобщава Euronews, позовавайки се на документ, с който разполага, пише "Морето".

Сред подписалите са България, Чехия, Естония, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

Държавите, обединени под името „Приятели на сближаването“, изразяват недоволство от планираното намаляване на средствата за политиката на сближаване, Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Според тях това са „най-видимите политики на ЕС за европейските граждани“.

В момента фондовете за сближаване и селско стопанство формират около 60% от бюджета на ЕС, но според предложението на Европейската комисия делът им може да спадне до 44%.

„Политиката на сближаване, ОСП и ОПОР са единствените политики, които са изправени пред намаления в реално изражение, въпреки общото увеличение на размера на новата Многогодишна финансова рамка“, се казва в документа.

Подписалите подчертават, че тези политики продължават да имат ключова роля за икономическото, социалното и териториалното развитие на ЕС и настояват за увеличаване на средствата по Глава 1 на бюджета, която обхваща сближаването, селските райони и морското дело.

Същевременно по-пестеливите държави в ЕС не подкрепят подобно увеличение. Датският министър по европейските въпроси Мари Бйере заяви, че ЕС не може „да продължава да харчи все повече и повече за традиционни области“, визирайки селското стопанство и политиката на сближаване.

Германският канцлер Фридрих Мерц също нееднократно се е обявявал против идеята за нов общ дълг на ЕС, въпреки че подобен механизъм би могъл да подпомогне изплащането на средствата по програмата Next Generation EU.

