България и още 21 държави от ЕС се обявиха срещу миграционната политика на Испания след кризата в Сеута

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България и още 21 държави от Европейския съюз, сред които Германия и Италия, разкритикуваха испанския премиер Педро Санчес за миграционната му политика, която според тях подкопава сигурността на външните граници на блока, съобщи „Политико“.

Все по-изолираният Санчес отговори, че европейските му партньори реагират „егоистично“ и „незаконно“ на внезапното навлизане на около 50 000 мигранти без разрешение от Мароко в испанския анклав Сеута в Северна Африка, предаде БГНЕС.

Почти всички мигранти вече са се върнали в Мароко, а нито един от тях не е достигнал континенталната част на ЕС. Въпреки това лидерите на 22 държави изразиха „сериозно безпокойство“ за сигурността на европейската граница.

Те посочиха като възможен „притегателен фактор“ решението на Санчес да предостави законен статут на до 1,2 млн. мигранти, пребиваващи незаконно в Испания, и заявиха, че тази мярка е допринесла за кризата.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антониу Коща и ирландския премиер Михол Мартин лидерите призоваха за общоевропейско съгласуване на политики като испанската програма за узаконяване на мигранти.

„Имаме задължението ефективно да възпираме и безкомпромисно да се борим с незаконната миграция, като координираме действията си, укрепваме външните граници и разглеждаме всички политики, които могат да действат като притегателен фактор, включително узаконяването на много голям брой нелегални мигранти“, се казва в писмото.

Мадрид отхвърли твърдението, че програмата е предизвикала кризата в Сеута, и подчерта, че никой от незаконно влезлите в анклава няма да има право да се възползва от нея.

„Процедурата се основава на много конкретни условия, включително доказателство за пребиваване в Испания преди 1 януари 2026 г. и непрекъснат престой в страната в продължение на пет месеца към момента на подаване на заявлението“, заяви говорител на испанското външно министерство.

Крайният срок за подаване на заявления по програмата, започнала през април, е изтекъл през юни.

Тези обяснения обаче не са убедили държавните и правителствените ръководители, подписали писмото.

„Не можем да позволим неконтролирани масови преминавания, използването на миграцията като инструмент или други хибридни заплахи да създават впечатлението, че незаконното влизане в Европейския съюз е възможно и че то може впоследствие да се превърне в законен престой“, заявиха лидерите.

Като знак за нарастващата заплаха за Шенгенското пространство и за превръщането на миграцията в остър общоевропейски политически въпрос подписалите писмото обявиха готовност да засилят или възстановят временния граничен контрол.

Освен германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони писмото е подписано от лидерите на България, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швеция.

Те настояха да бъде организирана видеоконференция на вътрешните министри, на която да бъдат договорени следващите стъпки.

Инициативата за изготвянето на писмото е на Рим и Копенхаген.

Санчес обвини европейските лидери в егоизъм

В отделно писмо до Фон дер Лайен, Коща и Мартин испанският премиер разкритикува европейските си колеги, които по думите му „са избрали да нападнат Испания и да поискат временното ѝ изключване от Шенгенското пространство“.

Мелони първа предложи Испания да бъде временно отстранена от зоната от 29 държави, в която вътрешният граничен контрол до голяма степен е премахнат.

Италия наложи ограничения върху свободното движение от Испания към италианските пристанища и летища. Франция също засили проверките по границата с Испания заради миграционния наплив в Сеута.

Санчес заяви, че призивите Испания да бъде извадена от Шенген противоречат не само на европейското и хуманитарното право и на принципите на солидарност, но и на дългосрочните интереси на Европа и на здравия разум.

Той отхвърли обвиненията, че Испания не защитава външната граница на ЕС, и посочи данни, според които между 2021 и 2026 г. страната е регистрирала два пъти по-малко незаконни влизания от Италия.

Санчес припомни, че това не е първият случай, в който миграцията се използва като оръжие срещу държави от ЕС. Той даде за пример действията на Беларус през 2021 г., когато Минск улесни преминаването на мигранти към Полша и няколко балтийски държави.

Според испанския премиер страните, подкрепили предложението за временно изключване на Испания от Шенген, са били водени от „предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интерес“.

„В настоящата международна обстановка Европейският съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция“, написа Санчес.

Острото му писмо показва задълбочаващото се напрежение между испанския премиер и множеството европейски лидери, подкрепили временното отстраняване на Испания от Шенген.

Сред настояващите за действия са както десни политици, сред които финландският вътрешен министър Мари Рантанен от националистическата партия „Финландците“, така и датският премиер Мете Фредериксен, чиито социалдемократи са част от лявоцентристката Партия на европейските социалисти.

Редактор "Екип на Петел",

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