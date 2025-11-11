България има бензин за 35 дни и дизел за 50 дни

Пиксабей

България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни, каза председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов в сутрешния блок на бТВ.

По думите му страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове.

Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната между седем и 45 дни, уточни Асенов.

По повод твърденията, че една фирма не изпълнява задълженията си за доставки на гориво в държавния резерв Асенов посочи, че компаниите, които не го правят са три. Една от тях е „Инса ойл“, а останалите две са по-малки. Причината, която те посочват е невъзможност да съхраняват горивата, въпреки задълженията си, добави той. Асенов обясни, че Държавният резерв води дела срещу тях всяка година, които печели, но в закона не са предвидени финансови санкции за нарушителите.

Горивата, които са длъжни да съхраняват тези три компании, се равняват на около пет дни от задължителните 90-дневни резерви, допълни председателят на Държавния резерв.

Около 80% от резервите, които трябва да поддържат частните дружества, в момента се осигуряват от "Лукойл", каза Асенов. Той увери, че каквото и да се случи, държавата ще осигури на тези фирми необходимите резерви.

Сключени са договори с фирми за стоков контрол, които правят анализи на количеството и качеството на съхранените горива, като всеки месец се извършват проверки, допълни още Асен Асенов.

Рафинерията в Бургас няма да спре, а ако спре или по някакъв начин намали капацитета си, има подготвени варианти, така че нефтът да бъде преработен до крайните нефтопродукти – дизел и бензин, обясни Асенов.

