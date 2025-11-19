България има находища на "новото злато", но не ги търси и си ги внася от Китай

Пиксабей

Разполагаме с находища на манган и волфрам, но и за тези доставки зависим от Китай

Конфликтът между Доналд Тръмп и Китай за т.нар. редкоземни метали, заради които американският президент заплаши да наложи 100% мита на износа на азиатската държава, показа колко са важни те за съвременната индустрия. Целият свят вече знае, че без неодим, празеодим, диспрозий, тербий, церий и лантан, чието производство Китай в голяма степен контролира и превръща в геополитическо оръжие, е невъзможно производството на чипове за компютри, телефони, автомобили и всичко около нас. Критични и стратегически суровини, както още се наричат редкоземните метали, се влагат също в медицината, в роботиката, във военното производство, в електромобилите, слънчевите батерии и в много други бизнеси, пише 24 часа.

Глобалните процеси повдигат въпроса къде е България в търсенето и добиването на "новото злато". Или по-точно защо страната ни е единствената в ЕС, която все още няма програма за проучването на собствените си земни недра за наличието на редки метали.

