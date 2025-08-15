България има нов герой: Борис спаси дете на плажа край Варна

Булфото

На 14 август плажът на Ной стана сцена на истински подвиг. Гражданинът Борис Борисов, родом от Ловеч и бивш спасител, предотврати трагедия, спасявайки дете от удавяне сред бурните вълни, пише Нова Варна.

Новината стана известна чрез емоционален пост във Facebook от майката на момчето – Диана Денчева от Велико Търново. Тя сподели, че инцидентът се е развил за секунди и изрази огромната си благодарност към човека, който е спасил живота на сина ѝ.

„Няма такова нещо като бивш спасител“

Денчева разказва, че Борисов, макар и без отличителните шорти и буй, реагирал мигновено, когато забелязал опасността. С бързи действия успял да измъкне детето от силните вълни.

Спасителят скромно заявил, че „няма нужда от публична благодарност“. Но майката е убедена, че добрите дела трябва да бъдат споделяни, за да вдъхновяват и други.

Добротата като пример за подражание

„Добротата е заразна, нека всички бъдем преносители!“, завършва публикацията си Денчева. Нейните думи са напомняне, че в ежедневието ни има герои, които с действията си доказват, че помагането е безценно.

Историята за Борис Борисов е пример за това как един миг на решителност може да промени съдби. Жителите на Варна и цяла България имат повод да се гордеят с него

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!