България има нов герой! С риск за собствения си живот, машинистът на дерайлиралия днес влак избегна голяма трагедия

снимки: Иван Янев

С риск за собствения си живот, машинистът на дерайлиралия край Калитино днес бърз влак от Бургас за София предотврати трагедия с невъобразими размери. Това разказва във фейсбук профила си регионалния журналист Иван Янев, отразил поредния инцидент с българските железници.

"В суматохата около дерайлиралия влак край Калитиново, една история на истински кураж рискува да остане неразказана. Историята на машиниста на катастрофиралата композиция. Веднага след като влакът му излиза от релсите, той не мисли за собствения си шок или безопасност. Той изскача от кабината и вижда задаващия се по съседния коловоз друг влак, който лети с близо 130 км/ч. Без да се колебае и за миг, той използва единственото, с което разполага в този момент – шапката си. С нея започва отчаяно да подава сигнали на колегата си от насрещната машина, за да спре. И успява.", пише Янев.

С тази си самоотвержена постъпка служителят на БДЖ предотвратява челен сблъсък между два влака, пълни с пътници. Той спасява стотици животи.

"Винаги съм вярвал, че всяка трагедия ражда своя герой. Днес лицето на този герой трябва да бъде запомнено, а неговата постъпка заслужава най-дълбока почит от всички нас – пътниците и близките на тези, които ежедневно поверяват живота си на българските железници.", отбелязва Иван Янев.

