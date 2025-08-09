България има нов язовир

Кадър Ютуб

Язовир „Луда Яна“ се намира на 2 км от Панагюрище и по него се работи от близо десетилетие. Строежът му е започнал през 80-те години, но е прекъснат, а през 2016 г. стартира пак. Водоемът ще е вторият работещ язовир, построен след 1989 г., като първият беше язовир „Пловдивци“ в Родопите, пише Капитал.

Пускането на язовира в експлоатация е особено важно за Панагюрище и околните населени места. В региона има проблеми с водоснабдяването – през 2008 г., през 2012 г. и през 2017 г. например е имало режим на водата през летните месеци. Според МРРБ строителството е приключило окончателно. През последните месеци се извършвали „довършителни дейности, почистване и благоустрояване на района“. В момента язовирът е в процес на първоначално завиряване. Това е процес, при който водоемът се пълни до т.нар. „мъртъв обем“ и е пряко зависим от атмосферните условия и геоложките характеристики на района, уточняват от ведомството.

Още в Капитал

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!