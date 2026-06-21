България изготвя Национален план за възстановяване на природата

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Темата за възстановяването на природата все по-често излиза на преден план – не само заради европейските политики, а защото все по-ясно виждаме последиците от загубата на биологично разнообразие, изчезването на влажни зони, деградацията на гори, пасища и реки.

Пред България стои важната задача да изготви своя Национален план за възстановяване на природата до края на 2026 г. Документът трябва да очертае конкретните мерки за възстановяване на увредените екосистеми през следващите десетилетия, предаде БНР.

През отминаващата седмица природозащитните организации Българско дружество за защита на птиците и Световният фонд за дивата природа WWF България инициираха среща между представители на екологични организации, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, за да консолидират точките от взаимен интерес и да потърсят най-доброто решение за всички страни в процеса.

Редактор "Екип на Петел",

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