България изгуби млада докторка

Неочаквано ни напусна д-р Златина Димитрова Василева, един от най-обичаните и уважавани асистенти в Катедрата по "Пропедевтика и терапия на вътрешните болести и клинична лаборатория" на Тракийски университет-Стара Загора.



Д-р Василева завършва Медицинския факултет на Тракийски университет през 2014 г. и оттогава остава дълбоко свързана с Alma Mater, първоначално като хоноруван, а по-късно и като редовен асистент.

В продължение на повече от десет години тя работи с отдаденост към студентите, със стремеж към прецизност и с искрена човечност, които я правят пример за младите медици.



Колегите ѝ я определят като прекрасен лекар и преподавател, доверен приятел и ценен събеседник. Загубата ѝ оставя огромна празнина в екипа на катедрата и в академичната общност като цяло.



Медицинският факултет и Тракийски университет изразяват дълбоката си скръб по повод кончината на д-р Василева.

С много обич, уважение и признателност те ще пазят спомена за светлината и професионалната следа, която тя остави.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!