България изгуби над 2 милиона души за едно поколение

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България е изправена пред една от най-тежките демографски кризи в своята история, след като само за едно поколение страната е загубила над 2,2 милиона свои граждани, съобщават от "Евроком". Проблемът предизвика остри дебати в Народното събрание, където народни представители критикуваха липсата на стратегия за развитие на регионите, докато майки излязоха на протест с искане за по-високи обезщетения при връщане на работа.

Според депутата от "Прогресивна България" Иван Янев, огромната демографска загуба не е просто суха статистика, а реалност с тежки социални и икономически последици. „Това не са просто числа. Зад тях стоят обезлюдени села, затворени училища, опустели детски градини, липса на млади семейства, недостиг на работна сила и цели региони, които бавно, но неумолимо губят своята жизненост“, посочва Янев от парламентарната трибуна, пише dunavmost.com.

По думите му, настоящата катастрофална картина е логичен резултат от десетилетия липса на адекватно и балансирано регионално развитие. Той подчертава, че негативните плодове, които обществото бере днес, са следствие от решения, взети преди повече от тридесет години.

Липсата на ясна държавна визия бе обект на критика и от страна на Елисавета Белобрадова от "Демократична България". Тя отбелязва, че кризата се задълбочава от неразбирането на проблема от страна на управляващите – неразбиране, което е довело дори до закриването на парламентарната Комисия по демографска политика.

„Българската демографска криза е факт, който не среща разбиране от управляващите. Тази липса на разбиране се изрази в символичното закриване на комисията и доведе до липса на каквито и да е политики, отразяващи законодателни мерки“, коментира Белобрадова. Според нея в Народното събрание често се прокрадва популистко говорене, което свежда ролята на жената единствено до това да стои вкъщи и да ражда, без да ѝ се осигуряват реални стимули.

Депутатът призова за незабавни мерки, които да гарантират, че семейството и децата ще бъдат поставени в центъра на държавните усилия, както повелява и Конституцията. „Всички трябва да разбираме, че българската държава се крепи на българското семейство, а не са му възложени само задачите да отглежда децата ни, да създава брутния вътрешен продукт на страната и да се грижи за социалната ни система“, добавя тя.

Междувременно, общественото недоволство ескалира и извън пленарната зала. Снощи в столицата се проведе протест на майки, които настояват за спешно увеличаване на обезщетенията при връщане на работа, за да бъдат адекватно подкрепени младите семейства.

Редактор "Екип на Петел",

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