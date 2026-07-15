България изгуби от Полша в Чикаго

Кадър Max One

Световните вицешампиони от България изгубиха от лидера в световната ранглиста Полша с 0:3 (19:25, 17:25, 17:25) в зала “Хофман Естейт” в Чикаго (САЩ) в първата си среща от третата седмица на Лигата на нациите в Група 8.

Пред многобройните български фенове по трибуните тимът на Джанлоренцо Бленджини не успя да покаже нивото, което демонстрира през първите две седмици на турнира, и изигра най-неубедителния си мач от началото на тазгодишното издание на Лигата, пише Спортал.бг.

Въпреки поражението националният ни отбор запазва шансове за класиране във финалната фаза на Лигата на нациите и към момента е с баланс от 5 победи и 4 загуби (8-о място).

Следващият двубой на България е в нощта на 17 срещу 18 юли от 00:00 часа българско време, когато съперник ще ни бъде Китай.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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