България излиза днес срещу Турция в световна квалификация

Българският национален отбор посреща Турция в двубой от квалификациите за световното първенство догодина.

Мачът на стадион "Васил Левски" започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на португалския държавен служител Луиш Годиньо.Срещата на Националния стадион се явява дебют за новия селекционер Александър Димитров, който замени на кормилото на "трикольорите" напусналия Илиан Илиев.

България стартира много зле битките в кампанията - с две безславни загуби с по 0:3, припомня Спортал.

Първата беше записана срещу европейския шампион Испания, а след това дойде поражението срещу Грузия в Тбилиси.

Тези резултати ни отреждат последно място в квалификационната група и доведоха до раздяла с варненския специалист.

Така начело на тима застана Александър Димитров, който от дълги години работи с младежката гарнитура и познава голяма част от момчетата, които вече се изявяват в "А" отбора. Задачата пред софиянеца е да заздрави редиците на представителния състав и да го подготви за борбата за класиране на европейските финали през 2028 година във Великобритания, допълва Спортал.

В българския отбор се завръща Кирил Десподов, който отсъстваше заради контузия срещу Испания и Грузия. Крилото на ПАОК получи травма точно преди сблъсъка с иберийците и отпадна от сметките на предишния треньор. Той отново ще изведе нашите с капитанската лента. През септември отсъстваше и Филип Кръстев, който нямаше отбор през лятото, но след това заигра в Оксфорд Юнайтед. Фуфу обаче пропусна последния мач на тима от Чемпиъншип, но сега е на линия за мача с комшиите.

В националния отбор се завръща и капитанът на Специя Петко Христов, който не беше в добри взаимоотношения с Илиан Илиев и близо две години седя извън тима. Димитров повика и лявото крило на Бодрумспор Здравко Димитров. Спрямо мачовете през септември отсъства бившият нападател на Левски и ЦСКА 1948 Александър Колев, както и левият халф-бек Фабиан Нюрнбергер, който беше опериран наскоро. В състава се завърна вратарят на "червените" от Бистрица Димитър Шейтанов, който беше под знамената по време на юнските проверки с Кипър и Гърция.Гостите от своя страна ще се вдигат след погрома срещу Испания. На 7 септември Турция беше отнесена с 0:6 в Коня, като халфът на Арсенал Микел Мерино записа хеттрик. Комшиите започнаха в квалификационната група с драматичен успех в Тбилиси - 3:2 срещу Грузия, но последвалият испански дъжд от голове разколеба тима на Винченцо Монтела в амбициите му за директно класиране на Мондиал 2026.

