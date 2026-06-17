България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" на Европа за пране на пари

Пиксабей

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от Министерството на правосъдието, като се позовават на данни от комитета.

MONEYVAL информира, че страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво "пълно съответствие" или "съответствие в голяма степен". Заключението на европейския орган е оповестено офицално днес. В него се отчита, че България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, цитира Нюз.бг.

Комитетът отбелязва положените от страната ни усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма, след като в наказателния закон е създадена отделна глава за престъплението "тероризъм". MONEYVAL отчита също като позитиви въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др.

Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от "сивия списък".

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира вчера в Париж, че страната ни успешно е изпълнила всички мерки по плана за действие за излизане от "сивия списък". Във френската столица той участва вучаства в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

Редактор "Екип на Петел",

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