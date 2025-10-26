България изпревари Япония

Пиксабей

България е доста по-напреднала в електрификацията на автопарка си от Япония, показват данни от годишния доклад на Международната агенция по енергетика и традиционната справка на Automedia.bg за новите регистрации в МВР.



В България - 5%, средно за ЕС - 20%

У нас от началото на годината до 30 септември са регистрирани общо 2021 електрически леки автомобила - 5.01% от общия пазар. В Япония според IEA делът на EV от продадените нови коли през 2025 е едва 3%, а в Индия - 2%. България е близо и до показателя на Бразилия от 6%, но е на едва четвърт от средното равнище за Европейския съюз.

Разбира се, преднината ни пред японците се отнася само до процентите от общия пазар, иначе числата за нашия пазар и за японския са несъпоставими. IEA цитира 60,000 продадени електромобила в Япония за цялата минала година и 92,000 в Индия, срещу едва 1,700 у нас (по данни на Automedia.bg регистрираните EV миналата година са били 2522, но това не променя съществено нещата).



2025 се очертава като рекордна

Ако темпото на българския пазар не се промени в оставащите три месеца, 2025 ще подобри рекорда за най-много продадени електромобили. Те отчитат ръст не само при новите коли, но и при употребяваните - за първите девет месеца са регистрирани 4544 електрически автомобила на старо. Затова решихме да изчислим кои са най-популярните модели на ток у нас тази година, без значение дали са чисто нови или втора употреба.

