България изпревари по благосъстояние на човек Унгария, Латвия и Естония

Пиксабей

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) се състои от стоки и услуги, действително потребени от домакинствата, независимо дали са закупени и платени директно от домакинствата, от правителството или от нестопански организации. ФИП на човек от населението може да се разглежда като показател за материалното благосъстояние на домакинствата.

През 2025 г. ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 73 до 145% от средното равнище в EС-27.

Информацията за ФИП е на базата на експресни оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) за 2025 г., публикувани на страницата на Евростат. Това прессъобщение представя част от данните от по-детайлната публикация в Statistics Explained, предаде economynews.bg.

.Осем държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2025 година. Най-високо е в Люксембург (45% над средното за ЕС-27 ниво), Германия (20%) и Нидерландия (19%).Междувременно, деветнадесет държави членки регистрират ФИП на човек от населението под средното равнище за ЕС-27, като най-ниски нива отбелязват Унгария и Латвия (и двете с 27% под средното равнище за ЕС-27), както и Естония (с 26%).БВП на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки.Десет държави членки регистрират БВП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2025 година. Най-висок е в Люксембург (139% над средното за ЕС-27), Ирландия (138%) и Нидерландия (33%). Същевременно, най-нисък е в Гърция и България (и двете с 32% под средното ниво за ЕС-27), както и Латвия (29%).Индекси на физически обем на ниво ФИП и БВП на човек от населението в СПС през 2025 г., EС-27_2020 = 100

ФИП на човек БВП на човек

ЕС-27_2020100100

Еврозона-20104104

Люксембург145239

Германия120115

Нидерландия119133

Белгия 113114

Австрия113118

Дания106127

Франция10398

Швеция103111

Ирландия100238

Финландия99101

Кипър9898

Италия9796

Испания9292

Полша8881

Малта88110

Литва8787

Португалия8681

Румъния8678

Словения8690

Чехия8392

Гърция8068

Хърватия7978

Словакия7775

България7768

Естония7479

Латвия7371

Унгария7376

Норвегия128159

Исландия115128

Швейцария114157

Черна гора7154

Турция7067

Сърбия5752

Република Северна Македония504

3Албания4843

Босна и Херцеговина4436

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