България изпревари по благосъстояние на човек Унгария, Латвия и Естония
Пиксабей
Фактическото индивидуално потребление (ФИП) се състои от стоки и услуги, действително потребени от домакинствата, независимо дали са закупени и платени директно от домакинствата, от правителството или от нестопански организации. ФИП на човек от населението може да се разглежда като показател за материалното благосъстояние на домакинствата.
През 2025 г. ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 73 до 145% от средното равнище в EС-27.
Информацията за ФИП е на базата на експресни оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) за 2025 г., публикувани на страницата на Евростат. Това прессъобщение представя част от данните от по-детайлната публикация в Statistics Explained, предаде economynews.bg.
.Осем държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2025 година. Най-високо е в Люксембург (45% над средното за ЕС-27 ниво), Германия (20%) и Нидерландия (19%).Междувременно, деветнадесет държави членки регистрират ФИП на човек от населението под средното равнище за ЕС-27, като най-ниски нива отбелязват Унгария и Латвия (и двете с 27% под средното равнище за ЕС-27), както и Естония (с 26%).БВП на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки.Десет държави членки регистрират БВП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2025 година. Най-висок е в Люксембург (139% над средното за ЕС-27), Ирландия (138%) и Нидерландия (33%). Същевременно, най-нисък е в Гърция и България (и двете с 32% под средното ниво за ЕС-27), както и Латвия (29%).Индекси на физически обем на ниво ФИП и БВП на човек от населението в СПС през 2025 г., EС-27_2020 = 100
ФИП на човек БВП на човек
ЕС-27_2020100100
Еврозона-20104104
Люксембург145239
Германия120115
Нидерландия119133
Белгия 113114
Австрия113118
Дания106127
Франция10398
Швеция103111
Ирландия100238
Финландия99101
Кипър9898
Италия9796
Испания9292
Полша8881
Малта88110
Литва8787
Португалия8681
Румъния8678
Словения8690
Чехия8392
Гърция8068
Хърватия7978
Словакия7775
България7768
Естония7479
Латвия7371
Унгария7376
Норвегия128159
Исландия115128
Швейцария114157
Черна гора7154
Турция7067
Сърбия5752
Република Северна Македония504
3Албания4843
Босна и Херцеговина4436
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