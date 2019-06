България изстрада трудна, но заслужена победа срещу Австралия

sportal.bg

Трети успех за волейнационалите ни в Лигата на нациите, първи във Варна

Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва с победа в мачовете от Лигата на нациите във Варна. Момчетата на Силвано Пранди стигнаха до изстрадан успех с 3:2 над Австралия в зала "Конгресна".

Гостите имаха гейм аванс на два пъти, но "лъвовете" показаха повече концентрация в четвъртия гейм и след това в тайбрека.

Пред собствена публика в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта във Варна, пред изключително малко публика, момчетата на Силвано Пранди надделяха много трудно над Австралия с 3:2 (21:25, 29:27, 22:25, 25:21, 15:13).

